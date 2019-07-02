Güvenlik görevlisi olarak başladığı üniversiteden üçüncülükle mezun oldu

Denizli Pamukkale Üniversitesi mezuniyet töreni programı PAÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 21-22-29 Haziran tarihlerinde üç gün süreyle düzenlenen törene Denizli Valisi Hasan Karahan ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere il protokolünden birçok davetli katıldı ve öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu.