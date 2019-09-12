Güvenli bölge yalan oldu Suriye sınırından yeni fotoğraflar geldi
Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik atılan adımlara rağmen bölgeyi işgal altında tutmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrakları da sınırdaki varlığını sürdürüyor.
ABD'nin Münbiç'te oynadığı oyunun benzeri bu kez Fırat'ın doğusunda sergileniyor. Göstermelik adımların gölgesinde teröristler işgali altındaki bölgelerde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını kaldırmaması dikkati çekiyor. Fırat Nehri'nin doğusundan, Şanlıurfa sınırından başlayıp Mardin'in Nusaybin ilçesine kadar yaklaşık 400 kilometreyi kapsayan bölgedeki Rasulayn, Tel Abyad, Aynularab ve Kamışlı gibi yerleşimleri, terör örgütü YPG/PKK işgali altında tutuyor.
Sınırda varlık gösteren bölücü terör örgütünün saldırılarına karşı, Türkiye sınır hattı modüler duvarla ayrılıyor. Gözetleme kulelerinin yanı sıra solar sistemle çalışan aydınlatma, kamera takip ve sensörlü sistemle kontrol edilen sınır hattında belirli aralıklarla askeri karakollar yer alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ayrıca Suriye sınırında konuşlandırılan obüs bataryaları, tank, ZPT gibi zırhlı araçlar da 7/24 görev alıyor.
Terör örgütü, çukur ve tüneller kazıyor: Tel Abyad, Rasulayn, Aynularab, Kamışlı ilçe merkezleri ile sınır hattına, teröristler tarafından asılan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.