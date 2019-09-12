Güvenli bölge yalan oldu Suriye sınırından yeni fotoğraflar geldi

ABD'nin Münbiç'te oynadığı oyunun benzeri bu kez Fırat'ın doğusunda sergileniyor. Göstermelik adımların gölgesinde teröristler işgali altındaki bölgelerde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını kaldırmaması dikkati çekiyor. Fırat Nehri'nin doğusundan, Şanlıurfa sınırından başlayıp Mardin'in Nusaybin ilçesine kadar yaklaşık 400 kilometreyi kapsayan bölgedeki Rasulayn, Tel Abyad, Aynularab ve Kamışlı gibi yerleşimleri, terör örgütü YPG/PKK işgali altında tutuyor.