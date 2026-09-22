Guterres'ten BM Genel Kurulu'nda 'iki devletli çözüm' mesajı: Yok olmasına izin veremeyiz

Guterres, bugün başlayan BM 81. Genel Kurulu görüşmelerinin ilk gününde son kez BM Genel Kuruluna hitap etmek üzere kürsüye çıktı.

“Dünyamızdaki fay hatları genişliyor. Çatlaklar kanyonlara dönüştü.” diye konuşmasına başlayan Guterres, dünyada son 10 yılda yaşanan savaşlara dikkati çekti.

Guterres, “Siviller hedef alındı. İnsan hakları çiğnendi. Açlık silah olarak kullanıldı. İnsani yardım çalışanları öldürüldü. Uluslararası hukuk bir kenara atıldı. Jeopolitik bölünmeler derinleşti. Eşitsizlikler yoğunlaştı. Güven sarsıldı.” dedi.

Dünyada gücün devletler ile hükümetler ve teknoloji şirketleri arasında yer değiştirdiğini belirten Guterres, “Üçüncüsü de insanlar giderek gücü makinelere devrediyor, yapay zeka ajanları kontrolden çıkıyor ve ölümcül otonom silahlar bilim kurgudan askeri gerçekliğe dönüşüyor.” diye konuştu.

Guterres, “İnsanlığın eşi benzeri görülmemiş bir tehdit birleşimiyle karşı karşıya olduğu anda, kolektif eylem mekanizmalarımız giderek artan bir baskı altında.” ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN'DEKİ YIKICI DURUMU GÖZDEN KAÇIRMAMALIYIZ"

Orta Doğu’da çatışmaların giderek arttığını anlatan Guterres, “Sözde ateşkesler, sivillerin bedelini ödemeye devam ettiği 'küçük çaplı ateşkeslerden' öteye geçmiyor. Artık yeter.” şeklinde konuştu.

Guterres, “Bölgeyi saran kargaşa ortamında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yıkıcı durumu gözden kaçırmamalıyız.” dedi.

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarını takiben İsrail’in saldırılarına dikkati çeken Guterres, “Gazze'deki Filistinlilere yönelik, Genel Sekreter olarak görev yaptığım yıllar boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım dalgası yaşandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddet, yerinden edilme ve yerleşim genişlemelerinin barışa giden yolu tıkadığını ve etnik temizlik tehlikesini ortaya çıkardığını vurgulayarak, “İki devletli çözümün gözümüzün önünde yok olmasına izin veremeyiz.” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşındaki sivil kayıplara, Sudan'da, “dış aktörler tarafından körüklenen” çatışmalara da işaret eden Guterres, Myanmar'da da artan şiddet, kitlesel yerinden edilme ve genişleyen uluslararası suçlarla birlikte başka bir krizin küresel dikkatten kaçma riski taşıdığını kaydetti.