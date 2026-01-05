Gustavo Petro'dan Donald Trump'a: İstemediğim silahları tekrar kullanacağım

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor” sözlerine yanıt veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, gerekmesi halinde silah kullanabileceklerini söyledi.

Venezuela'dan sonra sırada Kolombiya var. Venezuela'ya düzenlenen operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi alıkonulurken ABD, bu defa gözünü Kolombiya'ya dikti.

Operasyon sonrası, basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kokain üreterek ABD'ye yolladığını söyleyerek, "Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro'nun kokain fabrikaları var ve dikkatli olmalı. Kıçını kollasa iyi olur." ifadelerini kullandı.

"OPERASYON KULAĞA İYİ GELİYOR"

Trump, bu açıklamanın hemen ardından yeni bir açıklama yaparak operasyon sinyali verdi.

Kolombiya'nın hasta bir adam tarafından yönetildiğini iddia eden Trump, "Bu durum uzun sürmeyecek.

Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor." dedi.

PETRO, 'GAYRİMEŞRU TEHDİT' DEDİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu 'gayrimeşru tehdide' gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtti.

"İSTEMEDİĞİM SİLAHLARI TEKRAR KULLANACAĞIM"

ABD'nin olası müdahalesine karşı direneceklerini belirten Petro, "Asker olmamış olsam da, savaş ve gizli operasyonlar hakkında bilgi sahibiyim.

1989 Barış Anlaşması'ndan sonra bir daha asla silah kullanmayacağıma yemin etmiştim, ancak ülkem uğruna, istemediğim silahları tekrar kullanacağım." dedi.

"BENİ TUTUKLARSANIZ HALKIN GÜCÜNÜ SERBEST BIRAKMIŞ OLURSUNUZ"

Dünya tarihindeki en büyük kokain operasyonunu başlattığını öne süren Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın gücünü serbest bırakmış olursunuz." ifadelerini kullandı.