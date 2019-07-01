Gürültü yüzünden uyardıkları grubun saldırısına uğradılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işyeri yanında gürültü yapan gruba müdahale eden bekçi ve bir tatilci, 6 kişilik grubun bıçaklı ve çivili sopalı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.