Gürültü yüzünden uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
ANTALYA'da gürültü yapan gruba müdahale edenlere 6 kişilik grup saldırdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işyeri yanında gürültü yapan gruba müdahale eden bekçi ve bir tatilci, 6 kişilik grubun bıçaklı ve çivili sopalı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz gece Alanya'nın Avsallar mahallesinde İncekum mevkiinde bir işletmede meydana geldi. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gece saat 02.30 sırasında bir işyerinin yakınında gürültü yapan 3 kişilik grup, işyerinin bekçisi tarafından uyarıldı.
Alkollü oldukları belirlenen ve uyarıldıktan sonra bölgeden uzaklaşan üç genç gece geç saatlerde 6 kişi olarak uyarıldıkları iş yerine bıçaklı ve özel yapılmış çivili sopalarla geri geldiler.
Biranda işyerine dalıp iki işyeri çalışanına ellerindeki sopalı çivi ve bıçaklarla saldıran şehir magandaları , gürültüye uyanan emekli tatilciyide karnından bıçakladılar.