Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Öztekin 26 yaş küçük çıktı! Eski karısı kimdir?

57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir törenle evlendi. Gürsel Tekin'in spiker olan yeni eşi Mehtap Özkan 32 yaşında. Gürsel Tekin ile evlilik yaptığı Mehtap Özkan arasında 26 yaş fark bulunuyor. Gürsel Tekin'in bu 3. evliliği oldu. Gürsel Tekin ikinci eşi Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Bu evlilikten 1 çocukları var. Gürsel Tekin'in ilk eşi Ayşe Tekin'den ise 2 çocuğu bulunuyor. İşte Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük yeni eşi: