Gürsel Tekin'in aslan arkadaşlarım videosunda vardı! Hasan Babacan heyetten çekildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin ile birlikte 4 isim il başkanlığına atanmıştı. Bu isimlerden Hasan Babacan'ın kayyum heyetinden çekildiğini açıkladı. Hasan Babacan, Gürsel Tekin'in videosunda asık bir suratla yer almıştı. Özgür Çelik ile görüştüğü öğrenilen Hasan Babacan heyetten çekildi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmış ve yerlerine Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atanmıştı. Gürsel Tekin "görevi kabul edeceğini" duyurduktan sonra gözler diğer 4 isme çevrilmişti.

HASAN BABACAN ÇEKİLDİ

Dört ismin görevi kabul edileceği konuşuluyordu. Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi.

OPERASYONUN PARÇASI OLMAM

Hasan Babacan'ın resmi bir açıklama yapması beklenirken şu sözleri sarfettiği söyleniyor:

"Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım."

ÖZGÜR ÇELİK İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Çelik ve Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı geçici kurul üyesi Hasan Babacan ile görüştü. Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle CHP'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır" dedi.