BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
MEDYA

Gürsel Tekin'i hedef aldılar Barış Yarkadaş idialar için 'evlere şenlik' dedi

Gazeteci Barış Yarkadaş, mahkeme kararıyla CHP il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin hakkında muhalif yazarlar tarafından atılan ortaya atılan iddiaları "palavra" olarak niteledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak ataması CHP yönetimine yakın yazarları çılgına çevirdi.

Gürsel Tekin'in hedef alınmasına tepki gösteren gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Muhalif yazarlar “Gürsel Tekin’in malvarlığı” yalanını nasıl yaydılar! İzleyince çok güleceksiniz… Hele bir de “CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, Başsavcı Akın Gürlek’le görüştü” palavrası var ki; evlere şenlik… “Tekin’in Yargıtay’da dosyası kayboldu” yalanına ise zekanıza hakaret olur diye girmiyorum bile…" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fikret Bila’dan çarpıcı yorum: “CHP tarihinde görülmemiş bir durum”
Fikret Bila’dan çarpıcı yorum: “CHP tarihinde görülmemiş bir durum”
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Araçtan kardeşi çıktı
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Araçtan kardeşi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni'ne katıldı
Ankara'da bardaktan boşalırcasına yağış etkili oldu! Su baskını yaşandı
Ankara'da bardaktan boşalırcasına yağış etkili oldu! Su baskını yaşandı
Barış Yarkadaş'tan Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! Meğer böyle milletvekili olmuş
Barış Yarkadaş'tan Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! Meğer böyle milletvekili olmuş
Sokak röportajında muhalif adamın söylediklerini karısı yalanladı! Bakın yalancı muhalif ne yaptı...
Sokak röportajında muhalif adamın söylediklerini karısı yalanladı! Bakın yalancı muhalif ne yaptı...
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Survivor Almeda boşanıyor! Sebebini göz yaşları içinde anlattı...
Survivor Almeda boşanıyor! Sebebini göz yaşları içinde anlattı...
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin 'aslan arkadaşlarım' videosuyla duyurdu : Göreve başladık
Gürsel Tekin 'aslan arkadaşlarım' videosuyla duyurdu : Göreve başladık