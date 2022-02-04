Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.