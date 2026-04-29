Gürlek duyurdu: Rojin Kabaiş'in telefonu için özel ekip kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasında olumlu gelişmeler olabileceğini belirtip genç kızın çözülemeyen telefon şifresi için yerli ekip kurduklarını dile getirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi konuştu. Gülistan Doku soruşturmasıyla birlikte faili meçhul dosyalarının da raftan indiğini hatırlatan Bakan Gürlek, "Gülistan Doku gerçekten toplumda hassasiyet oluşturan bir olaydı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurduk. Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor." dedi.

 Dosya kapsamında ABD'de kırmızı bültenle aranan firari Umut Altaş hakkında da konuşan Gürlek, "Altaş için kırmızı bülten çıkardık. Amerika yetkili makamlarıyla da süreci yürütüyoruz ve iadesini bekliyoruz." dedi.

Olayın en yakın tanığının şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçtığını ifade eden Bakan Gürlek, "Soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

 ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI

 Gürlek, kamuoyunun faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını istediklerinin dile getirerek, "Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir." dedi.

 "Özellikle cep telefonu çözümü konusunda da yurt dışına göndermiştik." değerlendirmesinde bulunan Gürlek, "Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

 IBAN CEZASI

 Gürlek, IBAN mağdurlarıyla ilgili de bir düzenlemeleri olduğunu dile getirip "Meclis'ten geçer geçmez bilmiyoruz ama bir çalışmamız var." açıklamasında bulundu.

 SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

 Gürlek, düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde olduğunu dile getirip "Şu an çalışma aşamasında." dedi.

