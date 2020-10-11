Gürhan Altundaşar aslen nereli yaşı kaç Gürhan Altundaşar kimdir?

BKM 2 oyuncularından biri olan ve 'Açın kapıyııı' repliği ile ünlenen oyuncu Gürhan Altundaşar'ın hayatı merak edildi. 36 yaşında Gürhan Altundaşar aslen Karslı ve Ankara doğumlu. Oyuncu Merve Dizdar ile evli olan Gürhan Altundaşar hangi dizilerde rol aldı?

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Gürhan Altundaşar BKM 2'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. 'Açın kapıyııı' ve Azeri Hoca tiplemeleri ile tam not alan Gürhan Altundaşar aslen Karslı ve 36 yaşında. 2018 yılında Merve Dizdar ile evlenen Gürhan Altundaşar hakkında merak edilenler...

Gürhan Altundaşar kimdir: Tiyatro oyuncusu. 1984 Ankara doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti. 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti..

Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak’ta, 2019’dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

Şato / Oyuncu - 2015

Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar / Oyuncu - 2012

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Programı 2019-2020)

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Gürhan, Sinema Filmi 2019)

Merve Dizdar kimdir: Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.