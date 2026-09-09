Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.