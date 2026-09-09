Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı
Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.
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Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik bir uçak, Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif spor uçak denize indi. Uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Uçağa ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.
Uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, uçağa ulaşmak için çalışma başlatıldı.