Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim için toplandı! Başkent'te olaylı gece
GÜRCİSTAN'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatmak üzere harekete geçti.
TİFLİS'te parlamento binası karşısında, genel seçimin yenilenmesini isteyen muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku ve destekçilerinin bugün başlattığı protesto gösterisi devam ediyor.
Muhalifler, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınması talebinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi üzerine Seçim Komisyonu binasını kuşatmaya karar verdiklerini açıkladı.
Parlamento binasının önünden ayrılan göstericiler, yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Seçim Komisyonu binasına doğru yürüyüşe geçti.
Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek hükümeti hile yapmakla suçluyor.