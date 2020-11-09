Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim için toplandı! Başkent'te olaylı gece

Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek hükümeti hile yapmakla suçluyor.