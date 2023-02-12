2 müteahhit daha kaçmaya çalışırken yakalandı! Üzerlerinden servet çıktı

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.

Üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı

Zanlıların, İstanbul Havalimanı’nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

Afyonkarahisar’da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalara ilişkin başlatılan soruşturmada, şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi’nin inşaat mühendisi A.G., Afyonkarahisar’da yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi’nin yapılan ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğu, donat işçiliğinin kullanıldığı, donat işçiliğinin de çok kötü olduğu açıklandı.



Açık tespitlere istinaden binanın ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G., Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. A.G., ekipler tarafından Gaziantep’e sevk edildi.