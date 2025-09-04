Gürcistan - Türkiye / Kadrolar açıklandı

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun açılış karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. A Millî Futbol Takımı, gruplara güçlü bir başlangıç yaparak avantaj yakalamak istiyor.

Gürcistan 0 - 2 Türkiye

45'İlk yarı sona erdi. Türkiye, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor.

45'İlk yarının sonuna iki dakika ilave edildi.

41'GOOOL! Ceza sahası içinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu sert şutla farkı 2'ye çıkardı.

34'Eren Elmalı, Zuriko Davitashvili'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre yerden kalkamadı.

30'Mücadelede karşılıklı top kayıpları yaşanıyor

26'Gürcistan, bir köşe vuruşu daha kullandı. Uğurcan Çakır topu yumrukla uzaklaştırdı.



24'Arda Güler, uzaklardan kaleyi denedi. Top yandan dışarı gitti.



22'Gürcistan bu dakikalarda baskısını artırdı.



16' Uğurcan Çakır'ın uzun topuna hareketlenen Arda Güler, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirirken Arda Güler sakatlık geçirdi.

3'GOOOL! Mert Müldür, kafayla topu ağlara gönderdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Arda Güler'in yaptığı ortaya iyi yükselen Mert Müldür kafayla topu ağlara gönderdi.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Gürcistan - Türkiye ilk 11'ler

Gürcistan: Giorgi Mamardashvili, Kakabadze Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Daviatshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan

TEK HEDEF GALİBİYET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Türkiye, zorlu Gürcistan deplasmanında hata yapmak istemiyor. İspanya ile oynanacak ikinci karşılaşma öncesi güçlü rakibini yenerek, turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Marcenaro üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini Marco Di Bello yapacak. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alacak.