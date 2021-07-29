BIST 1.386
DOLAR 8,50
EURO 10,11
ALTIN 499,61

Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün

Anadolu Ajansı
Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün

Yıllık izinlerini Türkiye'de kullanan gurbetçilerin, Avrupa ülkelerine geri dönüş yolculukları başladı.

Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün

Yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden özlem ve gözyaşıyla ayrılıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkan gurbetçiler, yanlarında memleketlerine özgü ürünleri de götürüyor.

19
Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün

Almanya'nın Nürnberg kentine dönen Bahar Şenoğlu, Düzce Akçakoca'da güzel bir tatil geçirdiğini söyledi. 

29
Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün

Ailesini geride bırakarak gurbete gittiğini anlattığı sırada gözyaşlarını tutamayan Şenoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye'ye gelirken çok iyi ama dönerken kötü. Bütün ailem burada. İsteyerek gidiyor muyum, hayır. Ama ülkemizin gerçekten kıymetini bilsinler. Çok isterim burada olmak ama elde olmayan nedenler olmayınca olmuyor, bazen de yapacak bir şey olmuyor.

39
Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün

Çok güzel bir ülkemiz var. Çok çok çok güzel. Her ne kadar eleştirilsek de gurbetçiler olarak ben hepsine karşı aynı cevabı veririm. Türkiye'nin taşı toprağı altın. Başka bir ülke tanımıyorum üzerine."

49