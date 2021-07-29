Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün
Yıllık izinlerini Türkiye'de kullanan gurbetçilerin, Avrupa ülkelerine geri dönüş yolculukları başladı.
Yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden özlem ve gözyaşıyla ayrılıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkan gurbetçiler, yanlarında memleketlerine özgü ürünleri de götürüyor.
Almanya'nın Nürnberg kentine dönen Bahar Şenoğlu, Düzce Akçakoca'da güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.
Ailesini geride bırakarak gurbete gittiğini anlattığı sırada gözyaşlarını tutamayan Şenoğlu, şöyle konuştu:
Türkiye'ye gelirken çok iyi ama dönerken kötü. Bütün ailem burada. İsteyerek gidiyor muyum, hayır. Ama ülkemizin gerçekten kıymetini bilsinler. Çok isterim burada olmak ama elde olmayan nedenler olmayınca olmuyor, bazen de yapacak bir şey olmuyor.
Çok güzel bir ülkemiz var. Çok çok çok güzel. Her ne kadar eleştirilsek de gurbetçiler olarak ben hepsine karşı aynı cevabı veririm. Türkiye'nin taşı toprağı altın. Başka bir ülke tanımıyorum üzerine."