Gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı! Hepsinde ayrı bir hüzün

Ailesini geride bırakarak gurbete gittiğini anlattığı sırada gözyaşlarını tutamayan Şenoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye'ye gelirken çok iyi ama dönerken kötü. Bütün ailem burada. İsteyerek gidiyor muyum, hayır. Ama ülkemizin gerçekten kıymetini bilsinler. Çok isterim burada olmak ama elde olmayan nedenler olmayınca olmuyor, bazen de yapacak bir şey olmuyor.