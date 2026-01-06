Gupse Özay'dan kıskançlık açıklaması! O sözlere yorum yağdı...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgi gören Gupse Özay, 2014 yılında bir film setinde tanıştığı meslektaşı Barış Arduç ile 2020 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2022’de dünyaya gelen kızları Jan Asya ile aile mutluluğunu taçlandırmış, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etmişti. Uzun süredir mutlu birliktelikleriyle örnek gösterilen Arduç–Özay çifti, bu kez Gupse Özay’ın katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Programda bir “kıskançlık testi”ne katılan Özay, sorulara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekti.