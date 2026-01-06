Gupse Özay'dan kıskançlık açıklaması! O sözlere yorum yağdı...
Başarılı oyuncu Gupse Özay, katıldığı bir programda yöneltilen kıskançlık sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Özay’ın samimi ve net ifadeleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgi gören Gupse Özay, 2014 yılında bir film setinde tanıştığı meslektaşı Barış Arduç ile 2020 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2022’de dünyaya gelen kızları Jan Asya ile aile mutluluğunu taçlandırmış, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etmişti. Uzun süredir mutlu birliktelikleriyle örnek gösterilen Arduç–Özay çifti, bu kez Gupse Özay’ın katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Programda bir “kıskançlık testi”ne katılan Özay, sorulara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncu, eşinin kişisel alanına saygı duyduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Kocam alyans takmak zorunda değil. En yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini benimle paylaşmak zorunda değil. Sosyal medyada benimle fotoğraf ya da hikâye paylaşmaması da sorun olmaz.”
Gupse Özay’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim, oyuncunun yaklaşımını “sağlıklı ve özgüvenli bir ilişki anlayışı” olarak yorumlarken, diğerleri bu tutumun fazla toleranslı olduğunu savundu. Gupse Özay’ın açıklamaları, ilişkilerde güven ve sınırlar konusunu yeniden gündeme taşırken, magazin dünyasında da uzun süre konuşulacağa benziyor.