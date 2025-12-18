Gupse Özay'dan evli erkeklere tavsiye! "Hanımcı olun"
Evlilikleri, uyumları ve doğal halleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarıyla gündemden düşmüyor. Birbirlerine verdikleri cevaplarla dikkat çeken çiftten ünlü oyuncu, son açıklamasıyla dikkat çekti.
'Deliha' filmi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlenmişlerdi. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu mutlu evliliğinden bir de kızları dünyaya gelmişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmelerine rağmen sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, evlilikleriyle beğeni topluyor.
"BİR ARA DİYORDUM"
Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarından gelen yorumları yanıtlamıştı. Bir takipçi: "Gupse her sabah 'Kocama bak be!' diyordur." şeklinde bir yorum yapmıştı. Özay ise espirili bir dille şöyle yanıt verdi:
"Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde yaşayınca bir süre sonra denize bakmayı bırakmak gibi bir şey."
BARIŞ ARDUÇ: EŞİM NE DİYORSA DOĞRUDUR
Barış Arduç ise eşinin sözlerine sahip çıkarak 'Ne diyorsa doğrudur, benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu.