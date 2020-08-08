Gupse Özay eşi Barış Arduç ile balayı fotoğrafları ile olay oldu

TÜRKİYE dizi sektörünün iki ünlü ismi evliliklerinin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncular Barış Arduç ile Gupse Özay, Çeşme tatilinde görüntülendi. Gupse Özay, Barış Arduç'u öpmeye doyamadığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.