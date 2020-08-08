Gupse Özay eşi Barış Arduç ile balayı fotoğrafları ile olay oldu
ÇEŞME'de sürpriz nikâhla evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç balayında gazetecilere yakalandı.
TÜRKİYE dizi sektörünün iki ünlü ismi evliliklerinin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncular Barış Arduç ile Gupse Özay, Çeşme tatilinde görüntülendi. Gupse Özay, Barış Arduç'u öpmeye doyamadığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.
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Sürpriz nikâhla evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Çeşme’de görüntülendi.
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Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu.
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Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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