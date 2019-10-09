Gupse Özay düzenledi Barış Arduç ve Engin Öztürk düeti sosyal medyayı yıktı

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Barış Arduç'un ve yakın arkadaşı Engin Öztürk'ün doğum günü için sürpriz bir parti organize etti. İki yakın dost olan Barış Arduç ile Engin Öztürk doğum günlerini birlikte kutladı.