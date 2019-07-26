Gupse Özay Barış Arduç yüzünden 2 yılda 6 kez ev değiştirdi

Gupse Özay Barış Arduç yüzünden 2 yılda 6 kez ev değiştirdi

Yalan Dünya dizisiyle tanınan 34 yaşındaki Gupse Özay, 2 yılda sevgilisi Barış Arduç yüzünden 6 kere ev değiştirmek zorunda kaldı.

Gupse Özay Barış Arduç yüzünden 2 yılda 6 kez ev değiştirdi - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Gupse Özay, 2014 yılında Deliha filminin setinde rol arkadaşı Barış Arduç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 5 yıldır ilişkisini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

110
Gupse Özay Barış Arduç yüzünden 2 yılda 6 kez ev değiştirdi - Sayfa 2

Şu sıralar Gupse Özay hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği Eltilerin Savaşı adlı filminin çalışmasını yaparken sevgilisi Barış Arduç'un hayranlarından bezdi.

210
Gupse Özay Barış Arduç yüzünden 2 yılda 6 kez ev değiştirdi - Sayfa 3

Star TV'de ekranlara gelen Kuzgun dizisinde rol alan Arduç'un fanatik hayranları Özay'ın evini sık sık ziyarete geliyor.

310
Gupse Özay Barış Arduç yüzünden 2 yılda 6 kez ev değiştirdi - Sayfa 4

2 yılda 6 kere evini taşıyan Özay, her evinin Arduç'un hayranları tarafından bulunmasından dert yandı.

410