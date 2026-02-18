Günü de saati de belli! Kar bu kez çok kuvvetli ve sert geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, , İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.