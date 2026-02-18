Günü de saati de belli! Kar bu kez çok kuvvetli ve sert geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Ülke genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olacağı bildirilirken, batı kesimlerinde de sıcaklığın düşeceği bildirildi. Öte yandan yapılan değerlendirmede kar yağışı için de alarm verildi. 22 Şubat Pazar gününü işaret eden Meteoroloji birçok ilde kar yağışının beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Şubat Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün yurdun neredeyse tamamında sağanak yağış ve bazı doğu illerinde ise kar yağışı görülecek. Yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BİRÇOK İLE KAR YAĞIŞI GELİYOR
Öte yandan 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışı için uyarılarda bulunuldu. Yapılan değerlendirmede 22 Şubat Pazar günü yurdun büyük bir kısmında kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışıyla birlikte buz gibi hava etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, , İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
18 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya Kesimi'nin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
AYDIN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı