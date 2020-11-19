Günsel'in fiyatı ne kadar olacak? KKTC'nin yerli otomobili Türkiye'de görücüye çıktı!
Yavru Vatan KKTC'nin yerli otomobili Günsel, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo 2020 Fuarı'nda görücüye çıktı. Günsel, fuarın en dikkat çeken otomobillerinden biri oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği Günsel MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergileniyor. Yerli elektrikli otomobil Günsel'in dikkat çeken özellikleri bulunuyor. Otomobilin fiyatı da merak konusu. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, fuarda aracın fiyatı ile ilgili açıklama yaptı.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre prototip modelinde alüminyum şase kullanılan Günsel B9’un kaporta aksamı ise tamamen karbondan üretildi. Bu sayede hafifleyen Günsel’in performansı da arttı.
Deneyimle imkanına kavuştuğumuz Günsel 0’dan 100 kilometreye 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor.
Maksimum 170 kilometre hıza ulaşan Günsel 250 Nm tork üretiyor. 140 kw yaklaşık 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşılabiliyor.