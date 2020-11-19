Günsel'in fiyatı ne kadar olacak? KKTC'nin yerli otomobili Türkiye'de görücüye çıktı!

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği Günsel MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergileniyor. Yerli elektrikli otomobil Günsel'in dikkat çeken özellikleri bulunuyor. Otomobilin fiyatı da merak konusu. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, fuarda aracın fiyatı ile ilgili açıklama yaptı.