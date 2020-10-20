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Günlük Koronavirüs tablosunda tablosu ilk kez değişti! Bakanlık yeni hasta sayısını yükseltti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Türkiye'de Günlük Koronavirüs Tablosu ilk kez yayınlandıktan sonra değiştirildi. Yeni hasta sayısı ikinci tabloda 68 artırıldı. Bu da açıklanan rakamlarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendindi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştığı tablo salgının başından bu yana ilk kez değişti. Bakanlık ilk yayınladığı tablodaki yeni hasta sayısını, sosyal medyadaki paylaşımların ardından güncelleyerek yükseltti. Bu durum bakanlığın açıkladığı verilerin güvenilirliği ile ilgili yeni tartışma başlattı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var" dedi. Bakan Koca'nın açıkladığı ilk tabloya göre yeni hasta sayısı 1958'di. Bu paylaşıma sosyal medyadan itirazlar yükseldi. Tablodaki yeni hasta sayısı dünkü tablo ile karşılaştırılıp rakamların eksik olduğu öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ilk tablo... Yeni hasta sayısı 1958...

Sosyal medyadan '68 hasta farkı var' itirazı

Covid-19 verileri ve haberlerini takip eden 'Coronavirüs Report' hesabı "Dün açıklanan toplam hasta sayısına, bugün açıklanan hasta sayıları eklenince toplam hasta sayısında 68 hasta sayısı farkıyla hata görülüyor. @drfahrettinkoca" paylaşımı yaptı. Binlerce paylaşım bunu takip etti. 

İkinci tabloda hasta sayısı 68 yükseldi

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı gecenin ilerleyen saatlerinde Günlük Koronavirüs tablosunu güncelledi. Sosyal medyadaki itirazlarda olduğu gibi hasta sayısı 68 yükseltildi ve günlük hasta sayısı 2026 oldu. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ilk tablo... Yeni hasta sayısı 2026...

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Günlük Korona Tablosu'na göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2026 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca ağır hasta sayısı için uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim'' ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra ise yeni hasta sayısının güncellendiği görüldü.

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