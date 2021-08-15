Günlük kirasını duyan inanamadı! Şeyma Subaşı istemeyince Mısırlı aşkı paraya kıydı
Şeyma Subaşı'nın isteğini geri çevirmeyen Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin günlük ödediği kira dudak uçuklattı. Ayna karşısında verdiği pozlarla Subaşı nefesleri kesti.
İlişkiye başlaması kadar, ilişkisini bitirmesi de çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.
132
Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barışıp ve uçakta samimi poz vermişti.
232
Mısırlı aşkıyla yeniden ilişki yaşamaya başlayan Subaşı, soluğu Bodrum'da almıştı.
332
Yaklaşık iki haftadır Bodrum'da tatil yapan çifte Şeyma Subaşı'nın ailesi de katıldı.
432