Günlük bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor

Çok fazla yoğunluk yaşandığını ve bin TL yevmiyeyle eleman bulamadıklarını dile getiren kaporta ustası Orhan Karaoğlan da, “Çok büyük bir yoğunluk var, eleman sıkıntımız var. İş yetiştiremiyoruz. Şu anda 25-30 tane bekleyen aracımız var. Elemanlar hep memleketi terk etti, kimse kalmadı burada. Şu an en kötü yevmiye bin TL” şeklinde konuştu.