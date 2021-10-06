Günlük 560 bin TL kazanıyorlar! Bilecik'te uzun kuyruk oluştu talep yağıyor
BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri ürünü toplayan üreticiler, uzun kuyruk oluşturdu.
"Chandler" cinsi cevizin üreticileri, 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor.
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Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor.
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Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor.
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Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor.
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