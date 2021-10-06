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Günlük 560 bin TL kazanıyorlar! Bilecik'te uzun kuyruk oluştu talep yağıyor

Anadolu Ajansı
Günlük 560 bin TL kazanıyorlar! Bilecik'te uzun kuyruk oluştu talep yağıyor

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri ürünü toplayan üreticiler, uzun kuyruk oluşturdu.

Günlük 560 bin TL kazanıyorlar! Bilecik'te uzun kuyruk oluştu talep yağıyor

"Chandler" cinsi cevizin üreticileri, 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor.

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Günlük 560 bin TL kazanıyorlar! Bilecik'te uzun kuyruk oluştu talep yağıyor

Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor.

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Günlük 560 bin TL kazanıyorlar! Bilecik'te uzun kuyruk oluştu talep yağıyor

Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor. 

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Günlük 560 bin TL kazanıyorlar! Bilecik'te uzun kuyruk oluştu talep yağıyor

Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor.

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