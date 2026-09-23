Günlerdir konuşulan Kadir İnanır'ın miras krizine Hülya Koçyiğit'ten yorum

"BİZE BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ"

Ancak Kadir İnanır'ın yeğenlerinden Levent İnanır, hem oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarına hem de vasiyette yapılan değişikliklere dikkat çekerek şöyle konuşmuştu:

“Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı Kadir dayımın. Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, kuzenlerimin 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur? Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var.”

Ardından bir açıklama daha yapan Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti… Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” demişti.