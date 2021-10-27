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Günlerdir artan altın fiyatlarında son durum! Gram 545 liradan satılıyor yıl sonu için 'artacak' tahmini

Günlerdir artan altın fiyatlarında son durum! Gram 545 liradan satılıyor yıl sonu için 'artacak' tahmini

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta zirveyi gören gram alın 544 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar ise yıl sonuna kadar yükseleceğini belirtiyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını da 3.652 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti

Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti.


Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Sene sonuna doğru kur ve altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyledş ve şöyle devam etti: Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz

Altın alınır mı satılır mı?

Analist Tunç Şatıroğlu da yatırımcıya tavsiyeler verdi. Şatıroğlu, "537'de destek bulmuş. Belki biraz daha düşüş olabilir. Ama ben altını tutarım. Eğer 533'e gelirse oradan alınabilir. Tekrar yükselişe geçer 557'nin üzerinde kapanıyorsa bir daha alınabilir sonra. Bunun haricinde ne alınır ne satılır. Altında 27 Eylül'de alın demişiz. Bir sonraki hedef 590." dedi.

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