Günlerden bir gün Karaman'da

Bismillahirrahmanirrahim

Karaman Türk dilinin başkenti.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in ünlü fermanını bilmeyenimiz yoktur:

Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergâhda, bergâhda, mecliste, meydanda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.

Bu nedenle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY için Karaman’ın yeri başka.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk dilinin başkenti unvanına sahip Karaman’ın göz bebeği.

Hâliyle üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün gönüllerde çok farklı bir yeri var.

Zaten bölüm başkanı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi.

Yani İdris Hocanın kapısını çalıp ben filanca kelimenin şu sebeplerden dolayı ayrı yazılmasını istiyorum deme lüksümüz var.

Hemen iki dakika… Dolmuşa binip edebiyat fakültesine giderek meramımızı Türkçenin kurallarını belirleyen adamlardan birisine anlatabiliriz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi var… Türkiye’deki onlarca şehirde olmayan bir nimet.

Bu fakülteleri kuranlardan Allah razı olsun.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin kuruluşundan beri emekleri geçen Prof. Dr. Ercan Oktay elbette bu güzel gelişmelerin birçoğunun içinde yer aldı. Ayrıca Hocanın Türk Dünyası’na yönelik uluslararası kongre çalışmaları artık bir marka haline gelmek üzere. Karaman’da değeri çok bilinmiyor ama Türk Dünyası’nda Ercan Oktay’ın itibarlı bir ismi var.

Ve tabii ki bütün bu işlerin başındaki adam. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı. Mehmet Hoca bilim adamı olarak çok yetkin bir öz geçmişe sahip.

Alanında önemli işlere imza atmış ve bilinen bir isim. Ayrıca Türk dilinin başkenti Karaman’ın üniversitesini yönetiyor. Yani hem bilim adamlığı tarafıyla hem de idareci olarak Karaman’ın hizmetinde.

Kendisi de zaten Karamanlı.

Bir yerde duymuştum.

İp cambazlarına Doğu’da “Ha düştü ha düşecek!” Batı’da ise “Ha geçti ha geçecek!” diye bakarmış seyirci.

Karaman kendi evlatlarına sahip çıkmalı!

Buğdayların Lordu

Üniversitede sadece Türkçe yok, yediğimiz ekmeğin ham maddesi olan buğdayın ıslah çalışmalarına laboratuvarından destek veren Nevzat Aydın Hocanın adına tescillenmiş bir buğday türü de var. Nevzatbey buğdayı.

Yani üniversitemizin içinde odalarda akşamları yanan ışıklar bir şey ifade ediyor. Çalışan hocaların kimisi gelecek nesillerin yiyeceği ekmeklik buğdaylar üzerine çalışıyor, kimisi Türkçenin geleceğine kafa yoruyor kimisi de Türk Dünyası’nın bir yerlerinde düzenleyeceği yeni bir uluslararası kongrenin planlarını yapıyor.

Ben de Karamanlıyım

Benim Karamanlılığım biraz tartışmalı.

Ben oğul tarafından Karamanlı oluyorum.

Bizim oğlan Karaman doğumlu.

Hayatı boyunca nüfus cüzdanında doğum yeri Karaman yazacak.

Birçok insan hayatı boyunca koyun yoğurdu yememişken biz Karaman’da iyisi nerede onun tartışmasını yapıyoruz.

Sonra Karaman’da insanlar belki farkında değil ama etin en iyisini yiyorlar!

Biz gelip gittikçe Ankara’ya et götürüyoruz Karaman’dan.

Karaman’dan bir buçuk saatlik bir yolculuktan sonra kollarını açıp Akdeniz’in maviliklerine doğru koşabiliyorsun.

Hızlı trene binip iki küsur saatte Ankara’ya, beş saat civarı İstanbul’a gidebiliyorsun.

Bir ucundan bir ucu on beş dakika!

Bu büyük bir nimet, kimsenin haberi yok.

Büyük şehirlerde insanlar hayatlarının bir daha geri getiremeyecekleri saatlerini toplu taşıma araçlarında, arabalarının içinde geçiriyorlar.

Bizim üniversitenin öğrenci yurtları talebelerin okuyacakları fakültelere yürüme mesafesinde.

Ankara’da Keçiören’de yaşayan bir öğrenci Gölbaşı’ndaki okuduğu fakültede sekiz buçuk dersine girebilmek için sabah beş buçukta kalkıp altı otobüsüne binmek zorunda. Önce Kızılay’a gidecek. Oradan da Gölbaşı’na…

Yolda iki arabanın tamponu birbirine değse de sürücüler beş dakikalığına araçlarından inse on km aşağıda trafik sıkışıyor.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf bütün bunların farkında olarak ve Karaman’ın Türk dilinin başkenti olduğunu yaptığımız uzun otomobil yolculuğunda defaatle tekrar ederek geldiği Karaman’da başta Rektör Mahmet Gavgalı olmak üzere Ercan Oktay ve İdris Nebi Uysal Hocalara TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in emriyle Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası takdim etti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Mercan ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hocası Onur Aykaç da yaptıkları hizmetlerden ötürü plaketle taltif edildi.

Süper Vali Çiçekli

Üstelik son derece enerjik ve çalışkan bir valimiz var.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli programını değiştirerek büyük bir incelik gösterip üniversitedeki programa katıldı. Hem de bir sürprizle.

Türk Dili Bayramı bundan sonra TRT ile iş birliği hâlinde kutlanacak. Ayrıca Sayın Vali sahneden TÜRKSOY’u da kutlamalarda yer almasını istedi ve bu istek en acele şekilde TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından kabul edildi.

Bütün bu işlerin mutfağında yer alan sevgili yazarınız Karamanlı olmasın da kim olsun!

Ben daha ne yapayım ey mübarekler!

Son Söz: Peygamber (SAV) Efendimiz buyurdular: “Çalıştırdığınız kimseye, teri kurumadan ücretini verin.” (İbn-i Mâce, Ruhûn, 4)