Günlerce sürecek vaziyet alın aman dikkat! Sıkıntılar geliyor: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ufak bir çocuğun elindeki oyuncaktan sıkılıp bir diğerine geçmesi gibi ilişkiler konusunda hareketli bir zaman yaşayacağız. Flört ve heyecan süresine kadar uzun tutarsak aşklarımız da o kadar kalıcı olacak.
Çok önemli olacak: Bu dönemde hem mevcut ilişkilerimizde hem de yeni tanışacağımız kişilerle güzel zaman geçirebilmek çok önemli olacak. Karşılaştığımız insanlar ne kadar eğlencelilerse o kadar ilgi alanımızda kalacaklar.
Problemler ortaya çıkabilir: Yarın birlikte olduğumuz kişiyle iletişimimizde nezaketi yakalayabilmek pek kolay olmayabilir. Küçük sebeplerden gerginlikler yaşanabilir, bazen de bencillikler yüzünden problemler ortaya çıkabilir.
Ortam oluşabilir: Elbette havadaki bu çocuksu enerji sebebiyle küçük kaprisler karşımızdakine sevimli de görünebilir. Samimi ilişkiler kurabilmek için ortam oluşabilir. Koç burcu ilk adımı atmayı sevdiği için biriyle tanışmak konusunda daha cesur davranabiliriz. Aklımıza koyduğumuz birini elde edebilmek için de gerekli gördüğümüz mücadeleye girmek isteyeceğiz.