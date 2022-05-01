Günlerce sürecek vaziyet alın aman dikkat! Sıkıntılar geliyor: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ufak bir çocuğun elindeki oyuncaktan sıkılıp bir diğerine geçmesi gibi ilişkiler konusunda hareketli bir zaman yaşayacağız. Flört ve heyecan süresine kadar uzun tutarsak aşklarımız da o kadar kalıcı olacak.