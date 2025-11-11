Günlerce sürecek uyarısı yapıldı! İşte yağış beklenen o iller...
Meteoroloji yurt geneli hava durumu tahminlerini açıkladı. Hava sıcaklıkları bugün itibariyle düşüyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a peş peşe sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. İşte il il beklenen hava durumu...
Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek.
İstanbul ve çevre illerde bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkların bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.