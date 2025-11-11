Günlerce sürecek uyarısı yapıldı! İşte yağış beklenen o iller...

İstanbul ve çevre illerde bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkların bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını bildirdi.