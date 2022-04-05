Günlerce sürecek aman dikkat! Türkiye ve ekonomi bombası geldi: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek günlük burç yorumlarını yazdı. Uzman ismin Türkiye ve ekonomiyle ilgili detayı şaşırttı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: 5 Nisanda aşkı, mutluluğu, ilişkileri, keyifleri, hazzı, ufak kazançları, romantizmi, estetiği, güzelliği, sanatı sembolize eden Venüs Kova burcundan çıkarak balık burcuna geçiş yapıyor ve bu seyahati 2 Mayısa kadar devam edecek.
Konularla birleşecek: Venüs’ün temsil ettiği bu konular daha çok balık burcunun sembolize ettiği konularla birleşecek demektir. Balık burcu ise astrolojide; kendini adamak, hayaller, sanat, romantizm, sinema, video, resimler, izole olmak demektir.
Değer ve asalet kazanır: Venüs Balık burcunda asalet kazandığı bir pozisyondadır, Venüs astroloji terminolojisinde yücelir. Değer ve asalet kazanır. Bu iyi bir şeydir. Buradan anlamamız gereken Venüs’ün doğası ile balık burcunun doğası birbirini tamamlayarak olumlu ve güzel gelişmeler Venüs Balık burcunda asalet kazandığı bir pozisyondadır.
Bu iyi bir şeydir: Venüs astroloji terminolojisinde yücelir. Değer ve asalet kazanır. Bu iyi bir şeydir. Buradan anlamamız gereken Venüs’ün doğası ile balık burcunun doğası birbirini tamamlayarak olumlu ve güzel gelişmeler daha sevgi ve merhamet dolu olacağını düşünmek hata olmaz.