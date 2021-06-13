'Günlerce ağladım' deyip itiraf etti! Nükhet Duru mesajları ifşa etti

49 senedir sahnedesiniz. Hâlâ kazık yiyor musunuz?

Tabii kazık yiyorum çünkü ben bu konuda kendini terbiye edemeyen biriyim. Herkesle iletişime ful kredi verip başlarım. Umudum, sevecenliğim, inanma duygum hiç yok olmuyor. Bu bana oturmuş bir şey, böyle büyüdüm, beyana inanıyorum. Sonra işte bana “Neden yaşlanmıyorsun?” diyorlar.