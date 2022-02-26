Günler sonra ilk kez görüntülendi! Ece Erken o soruyu duymazdan geldi: 'Kalleş çıktı' demişti
Geçtiğimiz ay avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, günler sonra ilk kez gazetecilerin objektiflerine yansıdı.
Sunucu Ece Erken'in (43) geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcığıoğlu, geçtiğimiz ay İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.
Hayata veda eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Ece Erken, günler sonra ilk kez İstinyePark'taki bir restorandan çıkarken görüntülendi.
Katıldıkları magazin programlarında kendisiyle ilgili açıklamalar yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a konuşma yasağı getiren Erken, bu konu hakkındaki soruları da cevaplamadı.