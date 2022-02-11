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Güngören'de yangın çıktı! Patlamalar oluyor ekipler bölgeye sevk edildi

Güngören'de yangın çıktı! Patlamalar oluyor ekipler bölgeye sevk edildi

GÜNGÖREN'den son dakika yangın haberi geldi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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İstanbul'un Güngören ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale ediyor.

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