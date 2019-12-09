Güngören halkına, ''tuvalet cezası'' skandalını sorduk!
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Güngören Belediyesi skandal bir olayla gündeme gelmişti. Kamuoyunda Tuvalet Önünde Ceza Verilmesi olarak bilinen skandala sebep olan Eski Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, görevinin sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı.
İpekçi, basit bir olayın bu kadar büyütüleceğine ihmal vermediğini ve belediyeye karşı bir operasyon düzenlendiğini ifade etti. Biz de İnternethaber olarak "Yaşanan olay basit bir olay mıydı, parti farketmeksizin belediye veya resmi kurumlarda bu tarz olumsuz durumlara şahit oluyor musunuz? Diye Güngören halkına mikrofon uzattık.
İşte halkın tepkisi...