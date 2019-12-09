Güngören halkına, ''tuvalet cezası'' skandalını sorduk!

İpekçi, basit bir olayın bu kadar büyütüleceğine ihmal vermediğini ve belediyeye karşı bir operasyon düzenlendiğini ifade etti. Biz de İnternethaber olarak "Yaşanan olay basit bir olay mıydı, parti farketmeksizin belediye veya resmi kurumlarda bu tarz olumsuz durumlara şahit oluyor musunuz? Diye Güngören halkına mikrofon uzattık.

İşte halkın tepkisi...