İNTERNETHABER TV

Güngören halkına, ''tuvalet cezası'' skandalını sorduk!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Güngören Belediyesi skandal bir olayla gündeme gelmişti. Kamuoyunda Tuvalet Önünde Ceza Verilmesi olarak bilinen skandala sebep olan Eski Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, görevinin sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı.

İpekçi, basit bir olayın bu kadar büyütüleceğine ihmal vermediğini ve belediyeye karşı bir operasyon düzenlendiğini ifade etti. Biz de İnternethaber olarak "Yaşanan olay basit bir olay mıydı, parti farketmeksizin belediye veya resmi kurumlarda bu tarz olumsuz durumlara şahit oluyor musunuz? Diye Güngören halkına mikrofon uzattık.
İşte halkın tepkisi... 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İran: ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız
Türkiye, Libya mutabakatı karşısında AB'den ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
Mehmet Demirkol: Şampiyonluk oyunu görmüyoruz
Emniyet açıkladı 1742 araca ceza yağdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Damat geline tokat attı Davetliler alkışladı
60 saniyede bugün (9 Aralık 2019)
1 yıllık pasaport harcı 2020 yılınca kaç para olacak zam geldi!
Hatice evlilik teklifi aldı! O sırada eski sevgilisi mekan bastı
Öfkeli baba kızlarını dövmekle suçladığı kız öğrencileri kovaladı
Pasaport harçları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam
Perşembe günü Dolunay'a dikkat!
Şeb-i Arus nedir 2019 Konya Şeb-i Arus törenleri