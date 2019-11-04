Güneydoğu'nun kuş cenneti Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri
UNESCO Kültür Lirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, 200 dolayında kuş türüne ev sahipliği yapıyor. 3 bin hektarlık Hevsel Bahçeleri'ndeki kuş sayısı, göç mevsimlerine göre değişiklik gösteriyor.
DİYARBAKIR Kalesi'nin yanında yer alan 3 bin hektarlık Hevsel Bahçeleri, farklı türden yerleşik ve göçmen 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Pembe göğüslü ötleğen, bülbül, çit kuşu, gece balıkçılları ve su tavukları gibi yerleşik kuş türlerinin bir arada yaşadığı Hevsel Bahçeleri, göç mevsimlerinde bölgenin en önemli dinlenme alanı olarak biliniyor.
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İlkbahar mevsiminde Afrika'dan Asya ve Avrupa'ya göçen kuşları gelip, bir süre konaklayarak beslendikleri Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharla birlikte ayrılıyor.
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Kuşlar için yiyeceğin bol olduğu Hevsel'de havaların soğumaya başlamasıyla yaz göçmenlerinin büyük bölümü Afrika'ya döndü.
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