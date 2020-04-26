Güney Kore'de koronavirüse karşı açık havada sınav
Güney Kore'de bir kamu şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı önlem olarak açık havada sınav düzenledi. Yüzlerce kişinin açık havada girdiği sınavda sosyal mesafe kuralı uygulandı.
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Asya ülkesi Güney Kore'de önlemler sürüyor.
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Ülkenin başkenti Seul'de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.
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Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi.
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Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi.
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