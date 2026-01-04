BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

Güney Afrika’da yıldırım düşmesi sonucu can pazarı

Güney Afrika’da yıldırım düşmesi sonucu can pazarı

Güney Afrika’da bir etkinlik alanına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 kişi yaralandı.

Abone ol

Yerel sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre olay, cumartesi gecesi Pretoria’nın yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde bulunan Mathibestad köyü yakınlarında meydana geldi.

Her yıl düzenlenen geleneksel bir etkinlik sırasında kalabalığın üzerine yıldırım isabet etti.

Kuzey Batı Eyaleti Sağlık Departmanı, yıldırımdan etkilenen 150 kişinin bölgedeki bir sağlık merkezine başvurduğunu açıkladı. Yaralılardan 13’ünün durumunun kritik olduğu ve ileri tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi. Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trafikte bütün cezalar değişiyor. İşte yeni trafik cezaları
Trafikte bütün cezalar değişiyor. İşte yeni trafik cezaları
Fenerbahçe’de tarihi adım! Bankalar Birliği defteri kapanıyor
Fenerbahçe’de tarihi adım! Bankalar Birliği defteri kapanıyor
Antalya'da vahşet! Güvenlik görevlisi, eşini ve kızını öldürdü
Antalya'da vahşet! Güvenlik görevlisi, eşini ve kızını öldürdü
Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz
Aralıkta Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan 53 defa engellendi
Aralıkta Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan 53 defa engellendi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Bakan Uraloğlu açıkladı! Milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 25 kişi öldü
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 25 kişi öldü
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
AK Parti 25, 26 ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mücahit Arslan: Öyle ya da böyle gerçekleşecek
AK Parti 25, 26 ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mücahit Arslan: Öyle ya da böyle gerçekleşecek
Yunanistan hava sahasını kapattı
Yunanistan hava sahasını kapattı
Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor
Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor