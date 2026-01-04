Güney Afrika’da yıldırım düşmesi sonucu can pazarı

Güney Afrika’da bir etkinlik alanına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 kişi yaralandı.

Yerel sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre olay, cumartesi gecesi Pretoria’nın yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde bulunan Mathibestad köyü yakınlarında meydana geldi.

Her yıl düzenlenen geleneksel bir etkinlik sırasında kalabalığın üzerine yıldırım isabet etti.

Kuzey Batı Eyaleti Sağlık Departmanı, yıldırımdan etkilenen 150 kişinin bölgedeki bir sağlık merkezine başvurduğunu açıkladı. Yaralılardan 13’ünün durumunun kritik olduğu ve ileri tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi. Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.