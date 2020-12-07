Güneş'te son yılların en büyük patlaması yaşandı en son 3 yıl önce oldu
Dünya'nın yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı konumunda olan Güneş'te son yılların en büyük patlaması meydana geldi. Benzer büyüklükte bir patlama en son 3 yıl önce meydana gelmişti.
Pazar günü, Güneş'te son 3 yılın en büyük patlaması meydana geldi. Independent'ta yer alan habere göre, M4,4 (Orta büyüklükte patlama) büyüklüğündeki patlama morötesi ve X-ışını saçtı.
Aynı habere göre, patlamanın saçtığı morötesi ve X-ışını radyasyonu, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdı.
Güneş, geçtiğimiz dönemde genelde bunun gibi büyük patlamaları beraberinde getiren yeni bir döneme girmişti.
Uluslararası uzmanların yer aldığı 25. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli’nin yaptığı açıklamaya göre, yeni döngü, Aralık 2019’da başladı.