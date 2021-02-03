Güneşi gören kendini dışarı attı! Fenerbahçe Sahili'nde korkutan kalabalık

Kızıyla birlikte vakit geçiren bir vatandaş , “Çocuklar mutlu, biz mutluyuz. Sömestr tatilindeler. Sıcak havayı da görünce biraz temiz hava alsın istedik. Neredeyse bir senedir evdeler. Çocuklar için de veliler için de zor bir süreç. Mutluyuz. Koronanın bitmesini ve bir an önce sosyal hayata dönmeyi istiyoruz." diye konuştu.