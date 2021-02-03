Güneşi gören kendini dışarı attı! Fenerbahçe Sahili'nde korkutan kalabalık
Korona nedeniyle uzun süre evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı görünce sahillere koştu. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ne gelen İstanbullulardan kimileri çimlerde oturarak vakit geçirdi, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Bazı kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar açık havada aileleriyle birlikte vakit geçirmek için sahillere koştu. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ne gelenlerin bir kısmı denizin tadını çıkarırken kimileri ise çimlerde piknik yaptı. Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüdü.
Fenerbahçe Sahili'ne gelen vatandaşlar havadan görüntülendi.
Kızıyla birlikte vakit geçiren bir vatandaş , “Çocuklar mutlu, biz mutluyuz. Sömestr tatilindeler. Sıcak havayı da görünce biraz temiz hava alsın istedik. Neredeyse bir senedir evdeler. Çocuklar için de veliler için de zor bir süreç. Mutluyuz. Koronanın bitmesini ve bir an önce sosyal hayata dönmeyi istiyoruz." diye konuştu.