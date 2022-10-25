Güneş tutuluyor! Güneş tutulması Türkiye'de hangi şehirlerde, saat kaçta izlenecek?

Güneş tutulması depreme sebep olur mu?

Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depremiden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu söylenmişti. 25 Ekim salı günü gerçekleşecek güneş tutulmasının da fay hatları üzerinde etkili olabileceği bunun da olası İstanbul depremini tetikleyebileceği söylentisi var. Deprem uzmanı Naci Görür, fay hatlarını etkileyebilir demişti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem ile tutulmalar arasında direkt bir ilişki olmadığını söyledi. Peki güneş tutulmasına büyük önem veren astrologlar ne diyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner "Akrep yer altı ile ilgili her türlü konuyu sembolize eder. Bu tutulma süreci önemli depremleri tetikleyebilir" iddiasında bulundu. İşte Dinçer Güner'in güneş tutulmasına ilişkin kehanetleri: