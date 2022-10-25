Güneş tutuluyor! Güneş tutulması Türkiye'de hangi şehirlerde, saat kaçta izlenecek?
Akrep burcundaki Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması Türkiye'de hangi şehirde saat kaçta izlenebilecek? TÜBİTAK güneş tutulması saatlerini illere göre açıkladı. Güneş tutulmasının astrolojik haritası da çıkarıldı. Dinçer Güner bu tutulma deprem getirebilir ve cinsel hayatı etkileyebilir diyor. Güneş tutulmasını izlerken gözlerinize dikkat edin. İşte bugün gerçekleşen güneş tutulmasına dair bilmeniz gerekenler.
Bugün Akrep burcunda güneş tutulması var. TÜBİTAK hangi illerde güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek liste halinde duyurdu. 2022 yılı önemli gök olayları arasında yer alan güneş tutulması saat 15:00'e kadar sürecek. Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. Bu yönüyle de deprem olur mu endişelerini körükledi. Güneş tutulması için astrologlardan da açıklamalar ve ilginç kehanetler geldi. İşte güneş tutulmasının illere göre saatleri ve önemi:
İllere göre güneş tululması saatleri
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulması başlıyor. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.
Güneş tutulması nasıl izlenir?
Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Astrofotoğrafçılar ve gökbilimciler, güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi güvenli bir şekilde gözlemlemek için özel filtreler kullanırlar. Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi uman gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır. Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak gibi başka bir dolaylı görüntüleme yöntemi kullanabilirler.
Güneş tutulması depreme sebep olur mu?
Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depremiden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu söylenmişti. 25 Ekim salı günü gerçekleşecek güneş tutulmasının da fay hatları üzerinde etkili olabileceği bunun da olası İstanbul depremini tetikleyebileceği söylentisi var. Deprem uzmanı Naci Görür, fay hatlarını etkileyebilir demişti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem ile tutulmalar arasında direkt bir ilişki olmadığını söyledi. Peki güneş tutulmasına büyük önem veren astrologlar ne diyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner "Akrep yer altı ile ilgili her türlü konuyu sembolize eder. Bu tutulma süreci önemli depremleri tetikleyebilir" iddiasında bulundu. İşte Dinçer Güner'in güneş tutulmasına ilişkin kehanetleri: