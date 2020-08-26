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Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasında

İZMİRin Konak ilçesinde, kafenin sokaktaki masasının yanında dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, oturan kadın, yanı başında yemek yiyenlere aldırmadan tuvaletini yaptı. Gündüz vakti şaşkınlığa neden olan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, kentin en işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki sokakta meydana geldi. Kafelerin bulunduğu sokağa giren kadın, masalarda yemek yiyenlere aldırmadan dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, yere tuvaletini yaptı. Bu sırada müşteriler ve kafe çalışanları, olayı şaşkınlıkla izledi. Tuvaletini yaparken, çevredekilere gülümseyen kadın, maskesini ise tuvalet kağıdı gibi kullanarak, yere attı. Kadın, daha sonra toparlanıp, yoluna devam etti.

Kafe çalışanı Feyyaz Or, "Burada müşterilerimizle ilgilenirken, bir anda hanımefendi geldi. Hiçbir şey söylemedi. Karşı duvarın kenarına çömeldi ve tuvaletini yapmaya başladı. Çok şaşırdık. 2- 3 dakika herkes izledi sonra kalktı, üstünü başını toparladı ve yola devam etti. Bir anda durdu, bir şey unutmuş gibi geri döndü. Yere, 'Alın temizleyin' der gibi 3- 4 TL bozuk para attı. Sonra şalını atarak, masada oturan kadınlara gülümseyip, gitti. Arkasına bile bakmadı. Şok içinde kaldık. İlk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.

Sokakta mekan işleten Ferhat Karakaya ise "Uzun yıllardır Alsancak'ta çalışıyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Sokağın ortasında, öğle vakti, herkesin içinde olmayacak şeyleri yapıyorlar. Maskenin düştüğü duruma bak. Maskeyle silip atıyor. İnsanların yoğun olduğu bir zamanda, sürekli insan geçişinin olduğu yerde oluyor tüm bunlar. Bu durum bizi üzdü" dedi.

Öte yandan olayın, sokakta bulunan kafenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının tuvalet ihtiyacını giderip, uzaklaştığı anlar yer aldı.

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