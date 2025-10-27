Gündüz kuşağının en sevilen ismiydi! Esra Ceyhan bakın şimdi nerede ne yapıyor
Esra Ceyhan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat yaşayan ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi, son paylaşımlarının ardından sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca ünlü sunucunun nerede, ne yaptığı da merak ediliyor.
2001 yılında Orhan Gencebay'ın "Dil Yarası" adlı klibinde de yer alan Ceyhan, o dönem hem gündüz kuşağının aranan yüzü hem de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi.
YILLAR SONRAKİ DEĞİŞİMİ OLAY OLDU
Bir süredir ekranlardan uzak olan Esra Ceyhan, şimdilerde 56 yaşında. Kızı Ayşe Ceyhan ile birlikte sakin bir yaşam sürdüren ünlü sunucu, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman takipçileriyle buluşan Ceyhan, gündeme ve hayata dair fikirlerini paylaşıyor.