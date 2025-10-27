Gündüz kuşağının en sevilen ismiydi! Esra Ceyhan bakın şimdi nerede ne yapıyor

Esra Ceyhan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat yaşayan ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi, son paylaşımlarının ardından sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca ünlü sunucunun nerede, ne yaptığı da merak ediliyor.