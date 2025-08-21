Gündemi sarsan "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor" iddiası! Sessizliğini bozdu devam ederse...
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanacağı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Evcen, iddialara cevap verdi ve "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun." dedi.
Son günlerde haklarında çıkan "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor" iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan eden Evcen, asılsız haberlerin devam etmesi halinde yasal yollara başvuracağını duyurdu.
"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"
Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun."
İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır"