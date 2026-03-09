Gündem yaratacak iddialar! İngiliz siyasetçi "İran 1000 ABD askerini öldürdü" dedi, Tel Aviv detayı

İngiliz siyasetçi George Galloway, "Tel Aviv şu an Gazze gibi görünüyor. İsrail ağır bir darbe alıyor ama siz bunu bilmiyorsunuz." diyerek savaşın gerçeklerinin gizlendiğini öne sürdü; ayrıca bölgede şu ana kadar yaklaşık 1000 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın 10. gününde gerilim artarken, İngiliz siyasetçi George Galloway'den dikkat çeken iddialar geldi. Galloway, İsrail'in ağır kayıplar verdiğini ve Tel Aviv'deki hasarın dünya kamuoyundan gizlendiğini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın karşılık vermesiyle Orta Doğu'daki çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. İran makamları, ABD ve İsrail saldırılarında bugüne kadar yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere toplam 1332 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiliz siyasetçi ve eski Avam Kamarası Üyesi George Galloway, YouTube hesabından yayımladığı videoda bölgedeki gelişmelere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Galloway, İsrail'in ağır bir darbe aldığını ancak bunun dünya kamuoyundan gizlendiğini savundu.

"Tel Aviv şu an Gazze gibi görünüyor"

İsrail'in gerçekleri saklamak için sıkı bir sansür uyguladığını ileri süren Galloway, Tel Aviv'deki hasara dair görüntü veya video paylaşanların ağır cezalarla karşı karşıya kaldığını iddia etti. Galloway, "İsrail ağır bir darbe alıyor ama siz bunu bilmiyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Birincisi, Tel Aviv'deki hasara dair görüntü veya video paylaşan herkes anında 5 yıl hapse mahkum ediliyor." ifadelerini kullandı. Ana akım medyanın da bu sürece dahil olduğunu öne süren Galloway, CNN, BBC ve Sky News gibi uluslararası medya kuruluşlarının İsrail'in uyguladığı sansürü kabul ettiğini ve ellerindeki görüntüleri yayınlamadığını iddia etti. Galloway, "Tel Aviv şu an Gazze gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hava savunma sistemleri artık çalışmıyor"

Tel Aviv'de yaşayan arkadaşlarından bilgi aldığını söyleyen Galloway, kentin savunmasız kaldığını ileri sürdü. Tel Aviv'deki Şenkin Caddesi ve Dizengoff Meydanı civarında yaşayan kişilerin kendisine şehirde ciddi yıkım olduğunu aktardığını belirten Galloway, İran'ın güçlü balistik füzelerle hedefleri vurduğunu savundu. Galloway, "Tel Aviv artık Gazze'ye benziyor. Bunun sebebi, şehrin üzerindeki hava savunma sistemlerinin artık operasyonel olmamasıdır. İranlılar en güçlü balistik füzeleriyle istedikleri yeri vuruyorlar. Sadece dün gece Tel Aviv'e 50 balistik füze isabet etti." ifadelerini kullandı.

"1000 ABD'li asker ölmüş olabilir"

ABD'nin bölgedeki kayıpları konusunda da gerçeklerin gizlendiğini iddia eden Galloway, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. CIA üsleri, büyükelçilikler ve yabancı askeri noktaların hedef alındığını savunan Galloway, Amerikan kayıplarının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Galloway, "Amerikan zayiatı konusunda da size yalan söylüyorlar. CIA üsleri, Amerikan büyükelçilikleri ve diğer yabancı üsler vurulurken nasıl sadece 4 Amerikalı ölmüş olabilir? Benim tahminim, ölü Amerikalı sayısının bine yaklaştığı yönünde ve bu gerçek sonsuza kadar gizlenemez" dedi.