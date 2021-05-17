Günde kaç adım atmak gerekli? Harvard Üniversitesi yanıtladı

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesinden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu. '10 bin adım' hedefinin 1960'lı yıllarda Japonya’da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti.

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ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan çeşitli fiziksel aktivite seviyelerinin faydaları üzerine yapılan bir inceleme klasik günlük adım hedefinin aşırı olabileceğini gösterdi.

Bununla birlikte; fiziksel aktivite, bunama ve belirli kanser türleri gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olurken, tip 2 diyabet gibi durumları iyileştirebilir. Ancak 10 bin adım hedefine ulaşmak için ortalama bir insanın günde yaklaşık iki saat yürüyüş yapması gerekiyor. 4 bin 400 adım için ise yalnızca 53 dakika yeterli.

Kökenleri pazarlama kampanyasına dayanıyor Çalışma, The Conversation adlı bilimsel dergide yayımlandı. Araştırmayı değerlendiren Hertfordshire Üniversitesinden egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, kökeni bir pazarlama kampanyasına dayanan 10 bin adım hedefinin gerçek faydalarının sorgulanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Dr. Bottoms, "Günde 10 bin adımlık hedef, 1965'te Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan bir ticari bir adımsayardan geliyor. Cihaz, 10 bin adım anlamına gelen 'manpo-kei' olarak adlandırıldı. 10 bin adımlık günlük hedef reklam kampanyası olarak kullanıldı ardından bu tüm dünyaya yayıldı. Fitbit gibi popüler akıllı saatler tarafından günlük aktivite hedeflerine dahil edildi" ifadelerini kullandı.

4 bin 400 adım ölüm riskini önemli ölçüde düşürdü

Harvard Tıp Fakültesinden yapılan son araştırmada 10 bin adımın aşırılık olduğu belirtildi. Bilim insanları, ortalama olarak günde 4 bin 400 adım atmanın günde yalnızca 2 bin 700 adım atmaya kıyasla kadınlarda ölüm riskini önemli ölçüde düşürmek için yeterli olduğunu buldu.

10 bin adım atmanın ek bir faydası yok Ekip, günde yaklaşık 7 bin 500 adımda yürümenin faydalarının maksimum seviyeye ulaştığını ardından azaldığını buldu. Araştırmacılar, günde 10 bin adıma kadar yürümenin hiçbir ek faydasını gözlemlemedi.

Dr. Bottoms, "Erkeklerde benzer sonuçların görülüp görülmeyeceği belirsiz olsa da bu durum gün içinde daha fazla hareket etmenin sağlığı iyileştirip ölüm riskini nasıl düşürdüğüne dair bir örnektir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yetişkinlerin haftalık olarak en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmasını tavsiye ediyor.