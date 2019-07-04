Günde 5 bardaktan fazla içerseniz....
Dünya Çay Komitesi’nin 2018’de hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırayı aldı. Türkiye’nin çay tüketimini değerlendiren Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gökçen Özüpek, “Günde 5 bardak çaydan fazlası zararlı etki yapıyor. Aşırı çay tüketimi tansiyon artışına ve anemiye neden oluyor” dedi.
Dünya Çay Komitesi’nin 2018 yılında hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırada yer alıyor.
Raporda ikinci sırayı kişi başına yıllık 2,4 kilogramlık tüketimle Afganistan alırken üçüncü sırada 2 kilogramlık tüketimle Libya bulunuyor.
Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin çay tüketiminin fazla olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, çay tüketiminin tamamen masum olmadığını söyleyerek önemli bilgiler verdi.
"Aşırı çay tüketimi anemiye sebep olabilir"
Aşırı çay tüketiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına değinen Özüpek, “Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu ‘tanenler’ sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlık problemine sebep olmaktadır..."