Günde 5 bardaktan fazla içerseniz....

"Aşırı çay tüketimi anemiye sebep olabilir"

Aşırı çay tüketiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına değinen Özüpek, “Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu ‘tanenler’ sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlık problemine sebep olmaktadır..."