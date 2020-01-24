Günde 2 litre süt içip 6 öğün mama yiyen kedi Elazığ'ın maskotu oldu

Kediyi Muğla’dan aldığını ifade eden Yusuf Yumurtacı, "Ben aldığımda 4 yaşındaydı. 8 kilo ağırlığında. Günde yaklaşık 2 litre süt içiyor. 6 öğün de mama veriyoruz. Çok akıllı bir kedi. Çarşımızın esnafı da çok seviyor.